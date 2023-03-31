من هي الممثلة الإباحية التي تسببت في توجيه لائحة اتهام ضد ترامب؟ وما هي جذور القضية؟

صوتت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن "مدفوعات مالية صامتة" للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، فمن هي؟ وما هي جذور القضية؟

واجه دونالد ترامب لسنوات تحقيقات جنائية على جبهات متعددة، بدءا من التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية إلى الجرائم المالية المزعومة والتدقيق الأخير بشأن تخزينه أسرار الحكومة.

وفي النهاية، على الرغم من ذلك، فإن ما دفع هيئة المحلفين الكبرى للتصويت لتوجيه الاتهام إليه يوم الخميس لم يكن التدخل في الانتخابات، أو مسك الدفاتر الزائفة، أو الوثائق الفيدرالية غير المضمونة، أو حتى أن أنصاره شنوا هجوم الكابيتول في 6 يناير بعد أن تم التصويت له خارج المنصب وأخبرهم أن "يقاتلوا مثل الجحيم"، فقد كانت نجمة ومخرجة الأفلام الإباحية المعروفة للجماهير باسم ستورمي دانيلز هي السبب.

كما روت دانيلز، واسمها القانوني ستيفاني جريجوري كليفورد، فقد نشأت على يد أم مهملة في عاصمة لويزيانا، باتون روج، وكانت الخيول هي اهتمامها الرئيسي وهوايتها، لكنها دعمت نفسها ماليا من خلال العمل في نوادي التعري، ابتداء من المدرسة الثانوية.

وبدأت في النهاية في الظهور في الأفلام الإباحية وإخراجها، باسم مستعار.

والتقت الفتاة التي وصفت نفسها بنفسها "الفتاة الصغيرة التي عادت إلى باتون روج وهي تحاول البقاء على قيد الحياة" لاحقًا بترامب في بطولة غولف المشاهير في ليك تاهو بكاليفورنيا، حيث تم توظيفها لتحية المنافسين بين الحملات.

وزعمت أن ترامب قد دعاها عبر حارس شخصي لتناول العشاء، وأنهما مارسا الجنس لاحقا في غرفته بالفندق على الرغم من زواجه من السيدة الأولى في نهاية المطاف ميلانيا ترامب، وأنهما ظلا على اتصال لبعض الوقت لأنه عرض عليها دورا في برنامج تلفزيون الواقع "المتدرب".

ومع ذلك، مع ترشح ترامب للرئاسة بنجاح في عام 2016 ، تطورت علاقته بدانيلز بشكل كبير.

وكانت دانيلز تتفاوض على صفقة لعرضها على شاشة التلفزيون خلال الحملة الرئاسية ومناقشة اللقاء الجنسي المزعوم مع ترامب عندما تلقت ما يقول المدعون إنه دفع 130 ألف دولار لشراء صمتها، وإن محامي ترامب آنذاك، ميكاهيل كوهين، قام بالدفع.

بينما نفى ترامب ممارسة الجنس مع دانيلز وادعى أن الدفع لا علاقة له على الإطلاق بالانتخابات التي فاز بها أقنع المدعون هيئة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام حول أن طريقته في السداد لكوهين - بزيادات شهرية قدرها 35 ألف دولار - كانت غير قانونية بعد تحقيق استهدف عند تحديد ما إذا كان قد انتهك قوانين تمويل الحملات الحكومية أو سجلات الأعمال المزورة.

أقر كوهين بالذنب في 2018 في تهم اتحادية تتعلق بهذه المدفوعات، وبالإضافة إلى دانيلز، قال كوهين إنه رتب دفعة مالية لامرأة أخرى بناء على مزايدة ترامب.

والتقت دانيلز مؤخرا بالمدعين العامين في مانهاتن وأجابت عن أسئلتهم حول المبلغ الذي دفعه الرئيس السابق، حيث قال محاميها، كلارك بروستر، في تغريدة بتاريخ 15 مارس: "ردت ستورمي على الأسئلة ووافقت على إتاحة نفسها كشاهدة، أو لمزيد من الاستفسار إذا لزم الأمر".

في حين ظهرت أخبار دفع التعويضات منذ سنوات، ظلت احتمالية إقحام ترامب في المياه الساخنة القانونية غير واضحة، إذ احتفظت دانيلز في البداية بمايكل أفيناتي كمحام، وسرعان ما حصل على منصبه كعدو إعلامي محبوب وعنيد لترامب، الذي أعلن نفسه كمرشح في السباق الرئاسي لعام 2024.

أصر أفيناتي بلا هوادة على الدوائر الإعلامية على أن علاقة ترامب المزعومة قد تجبره على الاستقالة، لكن ما أخرج ترامب من منصبه في النهاية هو هزيمته أمام جو بايدن في عام 2020.

هذا وتوترت علاقة أفيناتي ودانيالز في النهاية، وحوكم الأخير بتهمة ارتكاب جرائم فدرالية، بما في ذلك سرقة كتاب بقيمة 300 ألف دولار مقدما لكتابها، حيث يواجه أفيناتي 14 عاما خلف القضبان بعد إدانته بالسرقة المسبقة، بالإضافة إلى خداع موكليه القانونيين.

وعادت التداعيات القانونية لهذا الدفع إلى الظهور بعد أن أطلق المدعي العام السابق لمقاطعة مانهاتن، ساي فانس، تحقيقا جنائيا بشأن ترامب.

وقال مارك بوميرانتز، الذي كان يدير التحقيق لكنه استقال في أوائل عام 2022 بسبب خلاف مزعوم حول القضية مع بديل مدعي عام مانهاتن الجديد، ألفين براغ، في كتاب، إنه رأى المكافأة كجريمة محتملة لغسيل الأموال.

كتب بوميرانتز: "إذا كانت كليفورد قد حصلت على المال من خلال التهديد بإخبار العالم بأنها قد نامت مع دونالد ترامب..بدا لي وكأنه ابتزاز".

وأضاف: "وإذا كان الأمر ابتزازا، فربما يمكن اعتبار الأموال الصامتة التي تلقتها على أنها عائدات إجرامية، لذا فإن الإجراء المتخذ لإخفاء هوية ترامب كمصدر للأموال كان محملًا على أنه غسيل أموال".

المصدر: "الغارديان"