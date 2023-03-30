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ترامب: المدعي العام ألفين براغ هو وصمة عار ويقوم بعمل جو بايدن القذر

أوساط أمريكية سياسية تعتبر لائحة اتهام ترامب "زائفة" ومكارثي يؤكد: مجلس النواب سيحاسب ألفين براغ

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أوساط أمريكية سياسية تعتبر لائحة اتهام ترامب
AP
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واجه تصويت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، انتقادات في الأوساط السياسية الأمريكية.

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وفي هذا الصدد، قال النائب الجمهوري ستيف سكاليس: "إن لائحة الاتهام الزائفة التي وجهت إلى الرئيس دونالد ترامب في نيويورك هي واحدة من أوضح الأمثلة على قيام الديمقراطيين المتطرفين بتسليح الحكومة لمهاجمة خصومهم السياسيين".

كما علق حاكم ولاية أيوا، كيم رينولدز، قائلا: "لائحة اتهام دونالد ترامب زائفة".

هذا وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي بالقول: "لقد أضر المدعي ألفين براغ ببلدنا بشكل لا يمكن إصلاحه في محاولة للتدخل في انتخاباتنا الرئاسية، نظرا لأنه يحرر بشكل روتيني المجرمين العنيفين لإرهاب الجمهور، فقد استخدم نظام العدالة المقدس لدينا كسلاح ضد الرئيس دونالد ترامب".

وأكمل: "لن يتسامح الشعب الأمريكي مع هذا الظلم، وسيحاسب مجلس النواب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة".

المصدر: RT

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