متحدث تعليقا على قرار الاتهام: يحاولون إيقاف جهود ترامب حل الأزمة الأوكرانية وتفكيك الدولة العميقة

صرح المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن لائحة الاتهام بارتكاب جريمة، غير صحيحة، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك جريمة، وهذه الأخبار هي لائحة اتهام لأمة فاشلة.

وأضاف المتحدث في بيان: "يعد الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل سلمي، وتفكيك الدولة العميقة، وإنقاذ بلدنا من خلال وضع أمريكا أولا، لذلك، قامت النخب السياسية وأصحاب النفوذ بتسليح الحكومة لمحاولة إيقافه، سوف يفشلون، وسيتم إعادة انتخابه في أعظم نجاح ساحق في التاريخ الأمريكي، وسنعمل معا وجميعا على جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن، صوتت يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية".

من المرجح أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام الجنائية، التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن، في الأيام المقبلة. بحلول ذلك الوقت، كان المدعون العاملون لدى المدعي العام، ألفين براغ، قد طلبوا من ترامب الاستسلام ومواجهة الاتهامات التي لا تزال مجهولة في الوقت الحالي.

المصدر: RT