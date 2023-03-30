من أصول مختلفة.. 10 في المائة من سكان فرنسا مهاجرون

قدّر عدد المهاجرين في فرنسا سنة 2021 بـ7 ملايين أو 10.3% من السكان، بحسب دراسة ديموغرافية نُشرت يوم الخميس وترصد لأول مرة منذ 10 سنوات تطوّر الهجرة على مدى أجيال عديدة.

وكتب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في وثيقة بعنوان "المهاجرون وأحفاد المهاجرين في فرنسا"، أن "10.3 في المائة من السكان الذين يعيشون في فرنسا مهاجرون" في 2021، بمعنى: شخص أجنبي مولود في الخارج، مقابل 6.5 في المائة في عام 1968."

يشار إلى أن أكثر من ثلث هؤلاء (36 في المائة) حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم.

كما أنه من بين أحفاد المهاجرين، فإن أكثر من 50 % من أبناء الجيل الثاني لديهم أحد الوالدين مهاجر فقط؛ فيما 9 من أصل 10 من أبناء الجيل الثالث (الذين لديهم جد مهاجر واحد على الأقل) لديهم جد أو اثنان من المهاجرين.

هذا وتختلف الأصول، بحيث كان المهاجرون من جنوب أوروبا قبل 50 عاما. أما اليوم فيأتون بشكل أساسي من المغرب العربي أو إفريقيا أو آسيا.

المصدر: هسبريس