الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تتواصل معنا بشأن الصحفي الأمريكي المعتقل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن واشنطن لم تتواصل بعد مع موسكو بشأن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتقل في روسيا بتهمة التجسس.

وقال إيفانوف ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا، لم يفعلوا ذلك".

أصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي العاصمة الروسية موسكو أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اعتقال مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "تم إحباط نشاط غير قانوني للمواطن الأميركي، إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، المعتمد لدى وزارة الخارجية الروسية، للاشتباه بتجسسه لصالح الحكومة الأميركية".

ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تعتبر من أسرار الدولة "حول نشاط إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة، وتم اعتقال المواطن الأميركي في يكاترينبورغ، أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.

وبحسب البيان، فقد تم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأميركي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، بتهمة التجسس. حيث تنص هذه المادة على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه تم القبض على غيرشكوفيتش متلبسا بالجريمة، فيما نفت "وول ستريت جورنال" بشدة الادعاءات الموجهة إلى الصحفي وطالبت بالإفراج عنه على الفور.

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن أنشطة إيفان غيرشكوفيتش، الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في يكاترينبورغ، "لا علاقة لها بالصحافة".

المصدر: تاس + RT