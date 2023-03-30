الخارجية الروسية: ما كان يقوم به مراسل "وول ستريت جورنال" لا علاقة له بالصحافة

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي تم احتجازه لم يكن يقوم بمهام صحفية.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت أن ما كان يفعله مراسل الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ لا علاقة له بالصحافة.

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وتابعت زاخاروفا: "لسوء الحظ، ليست تلك هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في بلادنا وضع (مراسل أجنبي) واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو ليس أول غربي مشهور يتم القبض عليه متلبسا".

وقد احتجزت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB صباح اليوم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، أمريكي الجنسية، في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس. وقد رفعت عليه دائرة التحقيق التابعة للهيئة قضية جنائية بموجب المادة رقم 276 من قانون العقوبات الروسي بتهمة التجسس.

المصدر: تليغرام