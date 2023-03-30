بدء جمع الأسلحة لـ "الربيع الجنسي" في الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه قبل وقت قصير من وقوع مأساة ناشفيل التي نفذتها امرأة عرفت نفسها على أنها رجل، قام نشطاء متحولون جنسيا بجمع أموال للتدريب على استخدام الأسلحة النارية.

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وكتبت صحيفة "Daily Mail" أن فرع "الشبكة الراديكالية للمتحولين جنسيا" في فرجينيا نظم "حفلة رقص لجمع التبرعات" في مدينة ريتشموند.

وبعد حادثة مدرسة ناشفيل بدأ المتحولون جنسيا في الولايات المتحدة نشر صور لهم بالأسلحة. وأعلن بعضهم أنهم "سيدافعون عن أنفسهم" ضد "رهاب المتحولين الجنسيا".

وذكرت الصحيفة أن هذه العملية أصبحت ردة فعل على عملية القتل الجماعي في ناشفيل.

وأفادت بأن النشطاء المتحولين جنسيا يخططون لإجراء "يوم الانتقام للمتحولين جنسيا" في 1 أبريل القادم في واشنطن. وقد حذف "تويتر" أكثر من 5 آلاف إعلان عن هذا الحدث تم نشرها على صفحات تابعة للنشطاء المتحولين جنسيا الذين يتباهون بترسانتهم.

وجاءت أودري هيل (28 عاما) التي بدأت تعلن نفسها رجلا، في 27 مارس الجاري، إلى مدرسة مسيحية في مدينة ناشفيل حيث درست سابقا، وقتلت 6 أشخاص بمن فيهم 3 أطفال، قبل قتلها من قبل ضباط الشرطة.

المصدر: RT