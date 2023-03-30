رئيسا الولايات المتحدة والأرجنتين يبحثان "مواصلة دعم أوكرانيا"

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا وقضية الأمن الغذائي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، بعد لقاء بايدن بنظيره الأرجنتيني في واشنطن، يوم الأربعاء، أنهما "بحثا التعاون بين الولايات المتحدة والأرجنتين في مواصلة دعم الشعب الأوكراني والتعامل مع عواقب الهجوم القاسي الروسي، بما في ذلك على الأمن الغذائي".

وناقش الرئيسان كذلك الدورة الثانية لقمة الديمقراطية المنعقدة حاليا، وتعهدا بـ"التعاون من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية والسبل الإدارة الجيدة في المنطقة".

وأشاد بايدن بعمل فرنانديز لمعالجة تغير المناخ، وعبر عن تأييده لمواصلة التعاون في قطاعي الطاقة والثروات المعدنية الحيوية.

وأكد الرئيسان "التزامهما بتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والأرجنتين في التكنولوجيا المتطورة، وكذلك العمل المشترك مع الدول الأخرى في مجموعة العشرين على إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف للتعامل مع التحديات الشاملة بشكل أحسن".

المصدر: RT