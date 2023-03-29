روسيا تطلق ثاني قمر عسكري إلى الفضاء في أقل من شهر

أطلقت القوات الفضائية الروسية صاروخ "سويوز2.1 V" يحمل قمرا اصطناعيا من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك شمال غربي روسيا، كان الثاني من نوعه في أقل من شهر.

وتم إطلاق الصاروخ في 29 مارس الساعة 22:57، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "أطلقت أطقم القوات الفضائية صاروخا من طراز "سويوز2.1 V" يحمل قمرا اصطناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 مارس الجاري عن إطلاق قمر عسكري جديد إلى الفضاء.

المصدر: RT