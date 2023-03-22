روسيا تنوي إطلاق 6 أقمار الصناعية للأرصاد الجوية عام 2023

ستزداد العام الجاري مجموعة الأقمار الصناعية الروسية للأرصاد الجوية بـإضافة 6 أقمار إليها.

وسيبلغ عددها الإجمالي في مدار الأرض 18 قمرا صناعيا.

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أعلن ذلك رئيس مؤسسة "غيدروميت" للأرصاد الجوية والمائية الروسية، إيغور شوماكوف وقال:"خُططنا للعام الجاري خطط واسعة النطاق، ونعد ليكون عام 2023 عام التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية على إطلاق 6 أقمار صناعية جديدة. وقد تولى مركز "بلانيتا" التابع لـ"غيدروميت" تنفيذ هذه المهمة، وهو مركز يُنتج كل يوم 300 قطعة من المنتوجات لمختلف المستهلكين ويتلقى معلومات من 12 قمرا صناعيا روسيا وأقمار صناعية أجنبية تابعة للدول التي لم تقطع علاقاتها معنا، وهي 23 قمرا صناعيا تسمح لنا برصد ما يهم المستهلكين".

وأعاد رئيس المركز إلى الأذهان أن روسيا أطلقت في فبراير الماضي من مطار "بايكونور" الفضائي القمر الصناعي "إلكترو – إل" الرابع للأرصاد الجوية، الأمر الذي سمح لها بالتخلي تماما عن تلقي معلومات من الأقمار الصناعية الأجنبية، إذ أن الأقمار الصناعية الروسية من هذا النوع تحلّق على ارتفاع 36.000 كيلومترا بالتزامن مع دوران الأرض، ويبدو انها معلّقة عند نقطة واحدة فوق الكرة الرضية.

يذكر أن "ألكترو – إل" هي أسرة من الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والمائية تنتج على دفعات، وقد تولت "شركة "لافوتشكين" العلمية الصناعية إنتاجها صناعيا، وذلك بموجب البرنامج الفضائي الفيدرالي الروسي.

وتم على أساس تلك الأسرة من الأقمار الصناعية تشكيل شبكة "إلكترو" الفضائية التي تُخصص لتوزيع معلومات على كل من وزارات البيئة والطوارئ والدفاع، فضلا عن مؤسسة الأرصاد الجوية المائية الروسية. وقد أطلق أول قمر صناعي تابع لهذه الشبكة في 11 ديسمبر عام 2015 من مطار "بايكونور" الفضائي.

المصدر: تاس