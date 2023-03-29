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إيران تنفي اتهامات إسرائيل بضلوعها في التخطيط لاعتداءات على يهود أثينا

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إيران تنفي اتهامات إسرائيل بضلوعها في التخطيط لاعتداءات على يهود أثينا
AFP
علم إيران
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نفت سفارة إيران في اليونان مزاعم إسرائيل بضلوع طهران في تخطيط باكستانيين اثنين لشن هجمات استهدفت مقرات يهودية في أثينا.

وقالت السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية في تغريدة على "تويتر": "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أثينا تنفي بشدة الشائعات التي تروجها المصادر الصهيونية والاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران".

وأضافت: "من الواضح أن نشر تقرير مزيف هو سيناريو ساذج صممه هذا الكيان لصرف الرأي العام ومحاولة التستر على تطوراته الداخلية".

واعتقلت قوات الأمن اليونانية مواطنين باكستانيين بتهمة التخطيط لشن هجوم على مطعم إسرائيلي في أثينا.

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وأفادت وكالة "أ ف ب" بأن الباكستانيين (29 و27 عاما)، أوقفا في إطار عملية لتفكيك "شبكة إرهابية" في اليونان.

وكانت الشرطة أعلنت سابقا "تفكيك شبكة إرهابية" وتوقيف أجنبيين كانا يخططان لـ "تنفيذ ضربات" من الخارج.

وقالت "رويترز" نقلا عن الشرطة اليونانية ومصادر مطلعة أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ساعد الشرطة اليونانية في تحديد ما وصفتها بـ"الشبكة الإرهابية" في أثينا، وأن إسرائيل تزعم أن المعتقل تعاون مع إيران.

وادعى ضابط شرطة يوناني لوسائل الإعلام دون ذكر اسمه، إن الباكستانيين المحتجزين تلقيا أوامر من مواطنين باكستانيين آخرين داخل إيران، حسب قوله.

المصدر: إرنا

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