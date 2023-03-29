إيران تنفي اتهامات إسرائيل بضلوعها في التخطيط لاعتداءات على يهود أثينا

نفت سفارة إيران في اليونان مزاعم إسرائيل بضلوع طهران في تخطيط باكستانيين اثنين لشن هجمات استهدفت مقرات يهودية في أثينا.

وقالت السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية في تغريدة على "تويتر": "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أثينا تنفي بشدة الشائعات التي تروجها المصادر الصهيونية والاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران".

وأضافت: "من الواضح أن نشر تقرير مزيف هو سيناريو ساذج صممه هذا الكيان لصرف الرأي العام ومحاولة التستر على تطوراته الداخلية".

Η Πρεσβεία της Ι. Δ.του Ιράν, διαψεύδει έντονα τις φήμες που διαδίδονται από σιωνιστικές πηγές και τις αβάσιμες κατηγορίες τους εναντίον του 🇮🇷. Είναι προφανές ότι τα κατασκευασμένα σενάρια τους σκοπεύουν την εκτροπή της προσοχής του κοινού από την εσωτ. τους κρίση. — Emb. I.R. Iran in Athens (@IRANinGREECE) March 29, 2023

واعتقلت قوات الأمن اليونانية مواطنين باكستانيين بتهمة التخطيط لشن هجوم على مطعم إسرائيلي في أثينا.

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وأفادت وكالة "أ ف ب" بأن الباكستانيين (29 و27 عاما)، أوقفا في إطار عملية لتفكيك "شبكة إرهابية" في اليونان.

وكانت الشرطة أعلنت سابقا "تفكيك شبكة إرهابية" وتوقيف أجنبيين كانا يخططان لـ "تنفيذ ضربات" من الخارج.

وقالت "رويترز" نقلا عن الشرطة اليونانية ومصادر مطلعة أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ساعد الشرطة اليونانية في تحديد ما وصفتها بـ"الشبكة الإرهابية" في أثينا، وأن إسرائيل تزعم أن المعتقل تعاون مع إيران.

وادعى ضابط شرطة يوناني لوسائل الإعلام دون ذكر اسمه، إن الباكستانيين المحتجزين تلقيا أوامر من مواطنين باكستانيين آخرين داخل إيران، حسب قوله.

المصدر: إرنا