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نتنياهو: الموساد ساعد اليونان في كشف مخطط إرهابي

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نتنياهو: الموساد ساعد اليونان في كشف مخطط إرهابي
AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ساعد اليونان في منع هجوم إرهابي استهدف مقرّات يهودية في أثينا.

كانت السلطات اليونانية أعلنت في وقت سابق إن رجلين وصفتهما بأنهما من أصل باكستاني، دون الكشف عن هويتيهما، اعتقلا بزعم التخطيط لهجوم على مطعم يهودي. واعتبر الهجوم وشيكا وكان يقصد منه التسبب في خسائر فادحة في الأرواح.

ووجهت إلى المشتبهين تهم إرهابية، بينما وجهت غيابيا لرجل ثالث يعتقد أنه خارج اليونان تهم بارتكاب جرائم مماثلة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن المهاجمين المشتبهين على صلة بإيران.

وجاء في البيان أنه "بعد بدء التحقيق مع المشتبهين في اليونان، قدم الموساد مساعدة استخباراتية في تفكيك البنية التحتية وأساليب عملها وربطها بإيران".

وكشف التحقيق أن البنية التحتية التي تعمل في اليونان هي جزء من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران وتمتد عبر العديد من البلدان.

لم تحدد السلطات اليونانية الجهة الاستخباراتية الأجنبية التي قدمت المساعدة في التحقيق، لكنها قالت إنها تحقق في احتمال أن المشتبه بهم كانوا يخططون لهجمات أخرى في اليونان.

المصدر: "أ ب"

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