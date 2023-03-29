الولايات المتحدة.. مطاردة أمنية لسارق سيارة شرطة في كاليفورنيا تنتهي بمأساة (فيديو)

وثق فيديو لحظات صادمة لمطاردة أمنية لمشبوه سرق سيارة شرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، انتهت بمأساة.

ونشرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية مقطع فيديو يظهر سارق سيارة الشرطة وهو يقود على أحد الطريق السريعة 138 في كاليفورنيا، قبل أن يفتح الباب ويلقي بنفسه عندما كانت السيارة تسير بسرعة تجاوزت 70 كيلومترا في الساعة.

وبمجرد سقوطه من السيارة ارتطم رأس المشتبه بالأرض بقوة، فيما ظلت السيارة تسير لعدة أمتار قبل أن تصطدم بعمود كهرباء وتتوقف.

وأفادت الشبكة الإخبارية بأن رجال الشرطة حملوا المشتبه به إلى جانب الطريق وأسعفوه في موقع الحادث قبل أن يتم نقله إلى مركز أنتيلوب فالي الطبي، حيث أعلن عن وفاته.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ عندما استجاب عنصر شرطة لنداء بشأن حصول حادث تصادم في منطقة سانتا كلاريتا، لكن المشتبه به تمكن بطريقة ما من القفز لسارة الشرطي وسرقتها.

وذكر المسؤولون أن المشتبه به أشهر بندقية صيد وسلاحا هجومي بوجه الشرطي، مشيرين إلى أنه كان يعاني من مشاكل عقلية.

المصدر: شبكة "أيه بي سي" الإخبارية