وزير خارجية النمسا السابقة: العقوبات ضد روسيا أفقدت الثقة بالمؤسسات الدولية

أعربت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، عن ثقتها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا أدت إلى فقدان الثقة في المؤسسات الدولية التي إن ضاعت، "لا يمكن شراؤها".

وقالت كنيسل على قناة TRT World : "الكثير من المشاركين في العلاقات الدولية، والذين يرقبون كيف يتم فرض العقوبات على روسيا، يفكرون في أن ذات الشيء يمكن أن يحدث ضدهم."

وأضافت: "أود القول هنا أن الثقة ضاعت في العديد من المؤسسات. وهذه هي الخسارة الأساسية رئيسية، لأنّ الثقة لا يمكن أن نشتريها، وإنما يمكن كسبها فقط".

وشدّدت أن الغرض الأساسي من العقوبات هو "محاولة التأثير على روسيا"، مبينة أن ذلك "لم يتحقق".

المصدر: RT