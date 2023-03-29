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سياسي أوكراني: أوكرانيا تمر بأوضاع خطيرة تنذر بحرب أهلية

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سياسي أوكراني: أوكرانيا تمر بأوضاع خطيرة تنذر بحرب أهلية
Legion-Media
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حذر مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، من أن قمع فريق زيلينسكي للكنيسة الارثوذكسية الأوكرانية وسعيهم لطرد الرهبان من كييف قد يؤدي لنشوب حرب أهلية وتغيير الحكومة.

وقال سوسكين عبر قناة يوتيوب: "اليوم وقع أخطر حدث داخلي، لدرجة أنه قد يؤدي لأحداث سيئة للغاية. هناك حمقى في السلطة يدفعون الأمور نحو نشوب حرب طائفية".

وأضاف أن حكومة أوكرانيا يمكنها إنقاذ الوضع إن منعت الطرد القسري للرهبان، وأوجدت حلا مقبولا.

وأعرب البابا فرنسيس مؤخرا عن استعداده للوساطة بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، والكنيسة الأوكرانية المنشقة المدعومة من ظام كييف، ومنع طرد الرهبان من دير بيتشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف، حيث احتشد الآلاف لمنع الشرطة من طرد الرهبان، وسط احتقان كبير في المدينة.

المصدر: نوفوستي

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