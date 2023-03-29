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الأركان الأوكرانية تعترف بـ"نجاح جزئي" للقوات الروسية في أرتيوموفسك

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الأركان الأوكرانية تعترف بـ
Globallookpress Madeleine Kelly
القوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك (باخموت)
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اعترفت هيئة الأركان الأوكرانية بتحقيق القوات الروسية "نجاحا جزئيا" على محور أرتيوموفسك (باخموت).

وجاء في البيان اليومي للأركان الأوكرانية أنه "على محور باخموت يواصل العدو العمليات الهجومية وحقق نجاحا جزئيا هناك".

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وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن يوم الثلاثاء عن تطهير المنطقة الصناعية في المدينة بالكامل تقريبا من عناصر ونازيي قوات كييف.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء بأن أوكرانيا في حال هزيمتها في باخموت ستواجه ضغطا من الشركاء الدوليين والداخل للموافقة على حل وسط مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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