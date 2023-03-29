رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: استمرار تسليح أوكرانيا يقودنا إلى الحرب

انتقد زعيم حركة "خمس نجوم" الإيطالية رئيس الوزراء الأسبق، جوزيبي كونتي، بشدة قرار روما تزويد أوكرانيا بحزمة سادسة من المساعدات العسكرية.

أكد كونتي، في إشارة إلى وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، الذي أوضح للبرلمانيين بعض جوانب المساعدة العسكرية الإيطالية لكييف: "نحن قلقون. لقد أصبحتم عمدة نوتنغهام فيما يتعلق بالإيطاليين الذين يحتاجون إلى حماية مختلفة للغاية".

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وأضاف: "معالي الوزير كروزيتو، تريد منا أن نصدق بأن توريد الأسلحة المنصوص عليه في هذا المرسوم لا يؤثر على مستوى أمن نظامنا الدفاعي ولا يتطلب استعادة عامة لمخزوناتنا المرتبطة بالترسانات العسكرية".

وأشار إلى أنه من توريد السترات الواقية من الرصاص والمسدسات والمدافع الرشاشة، انتقلت روما إلى المدرعات ومنظومات الدفاع الجوي Samp / T الحديثة.

وتابع: "أخبرنا ما حدود هذا التصعيد العسكري، إن وجد، من حيث هذه الإمدادات".

وأضاف: "يجب أن تقول هذا بوضوح للإيطاليين. يجب أن تقول هذا لأنك تقود إيطاليا إلى الحرب".

المصدر: نوفوستي