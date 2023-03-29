استطلاع: معظم الأمريكيين يعارضون إنفاق بلادهم الطائل على ما يسمى بالمساعدات

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز أبحاث "نورك"، أن غالبية الأمريكيين يعتبرون أن حكومة بلادهم تنفق أموالا طائلة على ما يسمى بالمساعدات للدول الأخرى.

وتشير بيانات الاستطلاع: إلى أن "الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع - 69 بالمئة، يرون أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على مساعدة الدول الأخرى".

بالإضافة لذلك، وجدت الدراسة أن 60 بالمئة من المشاركين يعتبرون أن إنفاق حكومة الولايات المتحدة عموما "كبير جدا" بالمقارنة بـ 16 بالمئة يرون أن الإنفاق "محدود جدا".

من ناحية أخرى، يرى المشاركون أن المساعدات الدولية سخية جدا بخلاف الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحماية الحدود، والذي يعد غير كاف.

تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 16 مارس إلى 20 مارس 2023. وشارك فيه 1081 أمريكيا بالغا.

كان هامش الخطأ في نتائج الدراسة أكثر أو أقل من 4.0 نقطة مئوية.

المصدر: ريا نوفوستي