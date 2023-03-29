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سويسرا تنضم إلى الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

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سويسرا تنضم إلى الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
Legion-Media Pius Koller
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أعلنت سويسرا انضمامها إلى الحزمة العاشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح بيان للحكومة السويسرية أن الحكومة قررت في اجتماعها يوم الأربعاء فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا، وهي طالت نحو 120 فردا وكيانا روسيا.

وأضافت الحكومة أنها ستطبق الإجراءات الواردة في الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اعتبارا من 29 مارس.

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وتتضمن تلك الإجراءات حظرا على تولي مواطني روسيا مناصب في إدارة مواقع البنية التحتية الحيوية وقيودا إضافية على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، وخصوصا في لمجال الأمني والعسكري التقني، وصناعة الطائرات والقطاع الفضائي، وقيودا جديدة على تصدير بعض السلع الروسية إلى سويسرا.

يذكر أن سويسرا، التي لا تعتبر عضوا في الاتحاد الأوروبي، كانت قد فرضت على روسيا ذات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

المصدر: تاس

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