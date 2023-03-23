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قمة الاتحاد الأوروبي تدعو لعقوبات جديدة ضد روسيا

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قمة الاتحاد الأوروبي تدعو لعقوبات جديدة ضد روسيا
Globallookpress
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دعت قمة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وتشديد قيود الالتزام بالعقوبات الحالية وسقف أسعار النفط الروسي.

وجاء في بيان، تبنته القمة الأوروبية يوم الخميس، أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بالحفاظ على الضغط الجماعي على روسيا وتشديده، بما في ذلك من خلال فرض قيود جديدة، ومواصلة العمل على سقف أسعار النفط بالتعاون مع الشركاء".

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وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية تعزيز العمل على التطبيق الفعال للعقوبات القائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "سيكثف العمل مع الشركاء للتصدي للخطاب الروسي الكاذب والتضليل بشأن الحرب".

ولم يتضمن بيان القمة الأوروبية أي إجراءات محددة في هذا الصدد.

المصدر: تاس

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