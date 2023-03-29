القوات الجوية الأوكرانية: علينا الاستعداد لاستقبال طائرات "إف-16"

أكد مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، ضرورة استعداد قواته لاستلام مقاتلات "إف-16" من الشركاء الغربيين، الذين حثهم على الإسراع في تزويد كييف بهذه المقاتلات.

وقال إغنات: "نحتاج إلى قرار إيجابي بشأن نقل طائرة عسكرية متعددة الأغراض من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا. نقل المعدات ليس عملية سهلة. ويجب أن تبدأ عملية الإعداد الآن. أي أن كل شيء سيبدأ من تدريب الطيارين والمهندسين، وبالتوازي مع ذلك، سيتم إعداد قاعدة الصيانة لهذه الطائرات وشبكة المطارات. عملية النقل ليست سهلة بالطبع. ليس لدينا وقت لأي تأخير، يجب أن نبدأ في فعل ذلك الآن".

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وأكد أن أوكرانيا ما زالت بحاجة إلى مقاتلات متعددة المهام قادرة على ضرب أهداف في السماء وعلى الأرض وفي البحر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق أنه يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" في الوقت الراهن، نظرا لعدم حاجة كييف لها الآن.

المصدر: نوفوستي