كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات إنزال برمائي موسعة (فيديو+صور)

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات إنزال برمائية كبيرة، في إطار مناورات "سانغ يونغ" التي تجرى لأول مرة منذ عام 2018.

وظهر في وسائل الإعلام جزء من التدريبات، التي جرت في مدينة بوهانغ الساحلية وضواحيها في الفترة من 27 إلى 29 مارس، على بعد 272 كيلومترا جنوب شرق سيئول.

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وشارك في التدريبات حوالي 650 عسكري، و30 سفينة بما في ذلك السفن الهجومية البرمائية ROKS Dokdo و USS Makin Island وحوالي 70 طائرة مثل مقاتلات "إف-35بي"، ومروحيات أباتشي وغيرها.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن المنطقة الساحلية حيث أجرى العسكريون عملية الإنزال طوّقها عدد كبير من ضباط الشرطة. وإلى جانب وسائل الإعلام، حضر عدد من النشطاء الكوريين الجنوبيين إلى موقع التدريبات، بعضهم أيد التدريبات، والبعض الآخر على العكس رفع لافتة تطالب القوات الأمريكية بمغادرة أراضي شبه الجزيرة الكورية.

وبدأت التدريبات بمحاكاة قصف لمنطقة معادية من قبل طائرات كورية جنوبية وأمريكية، تلاها إنزال للقوات على الشاطئ. وعلقت بعض المعدات في الرمال، واضطر عناصر الجيش لدفعها.

المصدر: نوفوستي