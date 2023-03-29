قرار أممي تاريخي لتحقيق العدالة المناخية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بالإجماع قرارا "تاريخيا" يطالب محكمة العدل الدولية بتحديد "واجبات" الدول في مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من على منبر الجمعية العامة: "سويا، أنتم تكتبون التاريخ".

وأضاف غوتيريش: "حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار يهدف إلى الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.

وقبل أسبوع، حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030 و2035 عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.

المصدر: أ ف ب