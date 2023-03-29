الكويت.. انهيار أرضي يجرف سيارة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط سيارة داخل حفرة كبيرة، تسبب فيها انهيار أرضي كبير، بمنطقة العارضية في محافظة الفروانية الكويتية.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، شهدت منطقة العارضية في الكويت، وقوع انهيار أرضي كبير في أحد المواقع الصناعة، نتج عنه تسرب كبير في مياه الصرف الصحي الخاصة بالموقع، أدى لسقوط سيارة كانت موجودة في موقع الانهيار.

ولم توضح وسائل الإعلام ما إذا كان هنالك خسائر بشرية أم لا.

وتوجهت فرق الطوارئ وفرق الدفاع المدني، إلى موقع الحادث، للمعاينة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الرأي" الكويتية، أن الهبوط الأرضي ناتج عن أعمال حفر، لإحدى الشركات، الأمر الذي تسبب بكسر في أحد خطوط مياه الصرف الصحي.

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انهيار أرضي كبير جداً بجانب الجهاز المركزي للبدون في منطقة العارضية #الكويتpic.twitter.com/UgwPO6RzfS — مباشر نيوز (@mobashernewss) March 28, 2023

المصدر: وكالات