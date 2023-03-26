الجزائر.. أرقام قياسية لحوادث السير خلال الأيام الثلاثة الأولى من رمضان

أعلنت قيادة الدرك الوطني في الجزائر تم تسجيل 45 حادثا مروريا خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.

وقال المكلف بالاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور بالدرك الوطني، سمير بوشحيط إنه تم تسجيل 8 حوادث بسبب التجاوز الخطير في المنعرجات والمنحدرات، إضافة إلى حوادث السير على اليسار والسرعة المفرطة.

وعن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حوادث المرور، أضاف بوشحيط في اتصال مع قناة "النهار"، أن 28 في المئة من الحوادث كانت بسبب السرعة المفرطة.

ودعا إلى ضرورة وضع آليات لمحاربة السلوكيات الخطيرة التي تودي بضحايا في الطرقات، كما دعا إلى ضرورة الانتباه اثناء السياقة والتقليل من السرعة المفرطة قبل الإفطار.

وأشار المتحدث إلى أن الرقم ورغم أنه مرتفع، إلا أنه يبقى أقل مما تم تسجيله في الفترة المماثلة من رمضان الماضي، حيث تم تسجيل 24 قتيلا خلال 3 أيام من رمضان 2022.

وعزا المتحدث سبب التراجع في حوادث المرور إلى تزامن رمضان مع العطلة المدرسية، حيث يفضل الكثير من المواطنين البقاء في البيت خلال رمضان.

المصدر: "النهار"