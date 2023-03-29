رئيس وزراء بولندا يريد الحد من تدفق الحبوب الأوكرانية إلى بلاده

أوعز رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، لوزير الزراعة والأغذية هنريك كووالتشيك، بالحد من تدفق الحبوب الأوكرانية إلى البلاد.

في وقت سابق، احتجت عدة منظمات بولندية توحد المزارعين، ولا سيما Agrounia، على أن الحبوب الأوكرانية تدخل إلى بولندا لكي يتم تصديرها إلى الخارج، لكنها تستقر في هذه الجمهورية، وأشارت إلى مستوى الجودة المتدني لهذه الحبوب.

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وتدل المعطيات الرسمية على أن كمية الحبوب الأوكرانية التي دخلت بولندا في العام الماضي، بلغت مليوني طن.

وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي في وارسو اليوم: "أوعزت للسيد وزير الزراعة، لكي يتم بسرعة قصوى وضع وصياغة مبادئ مناسبة تسمح لنا ليس فقط بالتخلص من جزء من الحبوب المتراكمة في بولندا، بل وبيع جزء من هذه الحبوب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط - حيث كان من المفترض أن تذهب هذه الحبوب. وكذلك يجب وضع قواعد تحد من تدفق الحبوب الأوكرانية إلى بولندا، لأن هذه الحبوب تزعزع اليوم السوق في بلادنا. نحن نتفهم ذلك جيدا لذلك تم تكليف وزير الزراعة بالتصدي لذلك".

وأكد رئيس وزراء بولندا، أن بلاده أرسلت رسالة خاصة بذلك إلى المفوضية الأوروبية.

وقال: "في هذه الرسالة، سردنا وسائل مختلفة للحد من دخول هذه الحبوب. الحبوب الأوكرانية يجب أن تمر عبر بولندا ولا يجوز أن تتسبب بزعزعة السوق فيها".

المصدر: نوفوستي