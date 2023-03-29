الحكم يتضمن عقوبات لا غرامات.. تركيا توضح موقفها بقضية "نفط كردستان العراق"

نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة تحكيم دولية لبلاده، في إطار دعوى تصدير بترول رفعتها بغداد ضد أنقرة.

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وقال في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس أعدت تقريرا موسعا حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، دون فرض الغرامة المالية، وأضاف: "لا صحة لتغريم اللجنة الدولية، تركيا بـ1.4 مليار دولار".

وأفاد بأن اللجنة الدولية رفضت 4 من أصل 5 ادعاءات تقدم بها العراق في إطار الدعوى، وتم قبول ادعاء واحد.

وأشار إلى وجود بعض المطالب والادعاءات التركية أيضا في إطار الدعوى القضائية، مبينا أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة.

الوزير التركي أضاف أن "المختصين القانونيين حاليا لدى وزارته، يقومون بدراسة الموضوع"، مشيرا إلى أن "الموضوع يحتاج إلى مرور بعض الزمن كي يتضح".

وكانت زينب جمعة الموسوي، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بالبرلمان العراقي، قالت في حديث إلى موقع الجزيرة إن قرار المحكمة نص على إلزام تركيا بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق عن تصدير النفط الكردي عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام (2014-2018) دون موافقة بغداد.

المصدر: الأناضول+ الجزيرة