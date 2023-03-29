عبد اللهيان: اجتماع روسيا وتركيا وإيران وسوريا الأسبوع المقبل في موسكو

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن عقد اجتماع روسيا وتركيا وإيران وسوريا الأسبوع المقبل في موسكو على مستوى نواب الوزراء.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات الوزير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث تابع عبد اللهيان ردا على سؤال بشأن الاجتماع الرباعي إن اللقاء المرتقب سوف سيعقد في موسكو على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو الأسبوع المقبل، ومن شأنه تقريب المواقف التركية والسورية.

وأضاف الوزير الإيراني: "إن موسكو وطهران سوف تبذلان الجهود لتقريب مواقف الطرفين"، مشيرا إلى أنه في حال أسفر الاجتماع عن اتفاق، فسيتم عقد اجتماع مماثل على مستوى وزراء الخارجية.

وكان الاجتماع قد تم تأجيله من منتصف الشهر الجاري، فيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق عن اهتمام بلاده بتحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة.

وتأمل إيران في استثمار الأجواء الإيجابية في المنطقة، خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران.

المصدر: تاس