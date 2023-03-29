الخارجية السويدية ستستدعي السفير الروسي

أفادت وكالة فرانس برس، بأن الخارجية السويدية ذكرت أنها ستستدعي السفير الروسي في ستوكهولم، بعد أن نشرت السفارة مقالة حول انضمام السويد إلى الناتو.

ونقلت الوكالة كلمات من تصريح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم: "ستستدعي وزارة الخارجية السفير الروسي، للتنديد بدقة بهذه المحاولة الواضحة للتأثير".

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أمس الثلاثاء، نشرت السفارة الروسية في ستوكهولم، مقالة حول انضمام السويد إلى الناتو تحت عنوان "خطوة السويد إلى الهاوية".

وفيها قالت السفارة، إن انضمام السويد إلى الناتو بدأ قبل وقت طويل من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت المقالة إلى أنه بعد دخول السويد وفنلندا إلى الناتو، سيتضاعف الطول الإجمالي لحدود روسيا والناتو تقريبا.

وأضافت المقالة: "إذا كان أي شخص لا يزال يعتقد أن هذا الانضمام سيحسن بطريقة ما أمن أوروبا، فليكن على ثقة تامة أن الأعضاء الجدد في الحلف المعادي سيصبحون هدفا شرعيا لتدابير جوابية روسية، بما في ذلك تدابير ذات طبيعة عسكرية".

المصدر: نوفوستي