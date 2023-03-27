الجيش السويدي يحظر "تيك توك" على هواتف عسكرييه

أعلن الجيش السويدي حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين المحمولة، بسبب مخاوف أمنية بعد سلسلة قرارات مماثلة في دول غربية.

وقالت القوات المسلحة في قرارها إن التقييم استند إلى "التقارير التي ظهرت من خلال مصادر مفتوحة بشأن كيفية استخدام التطبيق لمعلومات المستخدم وإجراءات الشركة المالكة ByteDance".

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وصرحت المسؤولة الإعلامية للقوات المسلحة غونا غروفيلت، لوكالة فرانس برس بأن "استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن أن يكون بحد ذاته خطرا أمنيا لذلك لا نريد استخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزتنا المهنية".

والأسبوع الماضي، حظر البرلمان النروجي تنزيل التطبيق على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، ويوم الجمعة منعت فرنسا موظفي القطاع العام من تنزيل "التطبيقات الترفيهية" على هواتف العمل بما في ذلك "تيك توك".

وأبلغت المفوضية الأوروبية وكذلك الحكومات في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، المسؤولين أنه لا يمكنهم استخدام "تيك توك" على أجهزة العمل.

و"تيك توك" تطبيق لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وأكد التطبيق أن الحكومة الصينية لا تسيطر على بياناته ولا يمكنها الوصول إليها.

كما أكدت بكين الأسبوع الماضي أنها لم تطلب من الشركات تسليم البيانات التي تمّ جمعها في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، إن الصين "لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات موجودة في دولة أجنبية بطريقة تنتهك القانون المحلي".

المصدر: أ ف ب