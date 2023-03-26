بايدن يؤيد حظر "تيك توك" خوفا على أمن البيانات ومنعا لتأثير بكين الإعلامي

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر، دعم إدارة الرئيس جو بايدن مشروع قانون حظر استخدام تطبيق "تيك توك"، خوفا على أمن البيانات ومنعا لتأثير بكين الإعلامي.

وقال وارنر في مقابلة مع شبكة CBS News: "أعتقد أن البيت الأبيض يدعم جدا هذا القانون".

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وأضاف أيضا أن هذا التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل فقط تهديدا لجهة ضمان أمن البيانات الشخصية للمستخدمين في الولايات المتحدة، وإنما يمكن أن يكون أيضا وسيلة للتأثير الإعلامي من جانب بكين على الأمريكيين.

وقال: "إن أحد أعظم مخاوفي ... كيف يمكن استخدام هذه القناة لأغراض دعائية أو للتضليل الإعلامي الذي يروّج له الحزب الشيوعي (الصين)."

وفي وقت سابق، أكد شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، خلال جلسة اجتماع في الكونغرس أن تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي، لا يخضع لسيطرة الحكومة الصينية حيث يتم تخزين كافة بيانات المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة وتحت إشراف شركة أمريكية.

كما حث الكونغرس على التأكد من أن كافة شركات التكنولوجيا تخضع لنفس متطلبات الأمان، بغض النظر عن مالكيها.

المصدر: نوفوستي