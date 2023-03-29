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الناتو: نعزز دعم مولدوفا مع مراعاة حياديتها

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الناتو: نعزز دعم مولدوفا مع مراعاة حياديتها
Gettyimages.ru
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صرح نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جوانيه بأن الحلف سيعزز دعمه العسكري لمولدوفا مع الاستمرار في احترام حيادها.

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وقال في مقابلة مع قناة "TVR Info": "حقا، لا تعد جمهورية مولدوفا دولة تريد الانضمام إلى حلف الناتو، مثل أوكرانيا أو جورجيا، لأن دستورها يقضي بالحياد ونحن نحترمه. لكن كما قالت الرئيسة (المولدافية) مايا ساندو فإن الحياد لا يعني الضعف العسكري. لذلك سنعزز دعمنا لجمهورية مولدوفا القريبة للغاية من رومانيا ومنا جميعا".

وأضاف أن الحلف لا يرى وجود أي تهديد عسكري مباشر في الأراضي المولدافية، موضحا: "لا نرى خطرا لقيام روسيا بهجوم عسكري وشيك على جمهورية مولدوفا".

المصدر: تاس

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