رئيس بريدنيستروفيه: طريق الحرب العالمية الثالثة يمر عبر جمهوريتنا

قال، فاديم كراسنوسيلسكي، رئيس جمهورية بريدنيستروفيه، إن الطريق إلى الحرب العالمية الثالثة يمر عبر بلاده، وأن أي تدخّل من "الناتو" في بريدنيستروفيه، سيعني تدخل روسيا أيضا.

ونقل التلفزيون المحلي عن كراسنوسيلسكي قوله يوم الثلاثاء: "أنا على قناعة بأن الطريق المباشر إلى الحرب العالمية يمر ببريدنيستروفيه. وهذا ربما يبدو تصريحا مدويا، لكنه صحيح على كل حال".

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وتابع: "إذا تدخلت بريدنيستروفيه في أي أمر، ستتدخل فيه مولدوفا، هذا أمر طبيعي لأننا جيران. وإذا تدخلت مولدوفا ستتدخل رومانيا أيضا وهي عضو في الناتو وفي حال تدخل رومانيا، ستتدخل روسيا".

وأضاف: "وبأي وسائل وما هي الأسلحة التي ستستخدم هذا سؤال مفتوح؟ وإذا كان الأمر متعلقا بنزاع عالمي، فإن الوسائل التي ستستخدم لن تكون محدودة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا تستعد لاستفزاز مسلح في بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) لخلق ذريعة للتدخل فيها.

المصدر: نوفوستي