 لافروف: أوكرانيا تبدي بكل الطرق الممكنة استعدادها للتدخل بالوضع في بريدنيستروفيه  

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القيادة الأوكرانية تستعرض استعدادها للتدخل في الوضع في بريدنيستروفيه، بما في ذلك عن طريق استخدام القوة.

وشدد لافروف على أن، روسيا ستسترشد بتفويضها العسكري لضمان الأمن في المنطقة.

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وأضاف لافروف: "تلعب القيادة الأوكرانية كذلك دورها التخريبي السلبي للغاية، وهي تنتهك صفتها كوسيط في صيغة 5 + 2، وانحازت بشكل لا لبس فيه إلى جانب مولدوفا، وتدعم بكل طريقة ممكنة تطلعاتها القتالية، وتطلعاتها المدمرة نحو بريدنيستروفيه، وتقيم التحصينات بين أوكرانيا وبريدنيستروفيه، وتثبت بكل طريقة ممكنة استعدادها للتدخل في هذه العملية، بما في ذلك عن طريق استخدام القوة".

وتابع الوزير الروسي: "أريد أن أقول مرة أخرى إن روسيا مسؤولة عن الأمن في بريدنيستروفيه بما يتفق تماما مع التفويض الذي تتمتع به قوة حفظ السلام الروسية. ونحن سنسترشد لاحقا بهذا التفويض".

تم نشر قوات حفظ السلام الروسية في منطقة القتال في 29 يوليو 1992 وفقا لاتفاقية مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في منطقة بريدنيستروفيه، التي وقعها رئيسا روسيا ومولدوفا في 21 يوليو 1992 وبحضور زعيم جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف يكثف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأكدت الدفاع الروسية أن الجانب الروسي يسجل حشودا كبيرة للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في طلعات الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.

المصدر: تاس