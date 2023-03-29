القوات الروسية تحبط عملية لنقل الاحتياطات للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك

أفاد المتحدث باسم مجموعة "الغرب" في القوات الروسية، سيرغي زيبينسكي، بأن الجنود الروس دمروا 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، كما أحبطوا 3 عمليات نقل للاحتياطيات.

وأوضح زيبينسكي قائلا: "قام الجنود الروس في مجموعة "الغرب" بتدمير 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في اللواءين 14 و92 المنفصلين، واللواء 103 للدفاع الإقليمي، في محور كوبيانسك، كما أحبطوا 3 عمليات نقل للاحتياطيات في محيط منطقتي غريانيكوفكا وماسيوتوفكا".

وأضاف أن مدفعية المجموعة "زابد"، دمرت مدفعين للقوات الأوكرانية، أحدهما من طراز "هاوتزر كراب" البولندي، ومدفع ذاتي الحركة من طراز Akatsiya بالقرب من ماسيوتوفكا، باستخدام مدفعية 2S19 Msta-S الروسية.

وأشار إلى إصابة مستودع للذخائر الأوكرانية بالقرب من بيريستوفوي.

المصدر: نوفوستي