زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شرق أفغانستان

قالت صحيفة Hasht-e Subh Daily الأفغانية، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.3 درجة صباح اليوم الأربعاء في شرق أفغانستان.

ووفقا لمعطيات المركز الوطني لرصد الزلازل في أفغانستان، وقع الزلزال في حوالي الساعة 5:49 صباحا بالتوقيت المحلي (04:19 بتوقيت موسكو).

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وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كلم شرق العاصمة كابل.

ونوهت الصحيفة بأن سكان العاصمة شعروا بالهزات الأرضية.

في مساء 21 مارس، سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، زلزالا في أفغانستان بلغت قوته 6.5 درجة. ووقع مركز الزلزال بالقرب من الحدود الأفغانية مع باكستان وطاجيكستان.

وقالت مصادر طبية أفغانية، إن هذا الزلزال أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 75 آخرين بجروح.

المصدر: تاس