زلزال بقوة 6.1 يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هوكايدو اليابانية، ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

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جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية الرئيسية في البلاد، وقد تم تسجيل الهزات في الساعة 12:18 بتوقيت موسكو، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا تحت الماء.

وقد شعر السكان بهزات ارتدادية تصل إلى 4 نقاط في محافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي. ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، كما لا توجد كذلك معلومات حول انقطاعات في حركة القطارات.

المصدر: نوفوستي