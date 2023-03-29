بوليانسكي: نأمل بتحكيم أممي قريب ضد الولايات المتحدة لحل قضية التأشيرات

أعربت روسيا عن أملها بأن يطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قريبا عملية تحكيم ضد الولايات المتحدة لحل مشكلة إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس.

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وقال بوليانسكي في حديث لوكالة "نوفوستي": "نأمل أن يتم القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، لأن القضايا تتراكم ولا يتم التعامل معها بالطريقة المناسبة ضمن روح ونص الاتفاقية حول البلد المضيف".

وذكر أن حجم انتهاكات الولايات المتحدة للاتفاقية حول البلد المضيف، وذلك ليس فقط فيما يتعلق بروسيا بل وفيما يتعلق بالدول الأخرى أيضا، كاف تماما لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.

المصدر: نوفوستي