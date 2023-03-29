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غانتس: بايدن يقرع "جرس إنذار" عاجل لحكومة نتنياهو

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غانتس: بايدن يقرع
Globallookpress
بيني غانتس
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اعتبر رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس أن "انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلوك إسرائيل فيما يتعلق بالإصلاح القضائي"، هي بمثابة "قرع جرس إنذار عاجل" للحكومة.

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وقال غانتس مساء الثلاثاء، لقد "أرسل الرئيس بايدن الليلة "جرس إنذار" عاجل للحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن "الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أفضل صديق لنا وحليفنا الأهم، هو هجوم استراتيجي، ويجب على رئيس الوزراء أن يوجه فرق التفاوض الخاصة به فيما يتعلق بالتشريع، والعمل بسرعة لتصحيح الوضع والحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية التي هي أساس هذه القيم".

ودعا غانتس نتنياهو إلى "الإعلان عن إعادة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى منصبه، ومصادرة السلطات الأمنية من الوزير سموتريتش، وعدم السماح للوزير بن غفير بأن يثور"، وفق تعبيره.

وكان بايدن قال إنه يأمل في أن يتخلى نتنياهو عن التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات في إسرائيل وأزمة سياسية للحكومة، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي تم تجميده، لا يمكنها مواصلة هذا المسار.

وأوضح أنه لا يعتزم في المدى القريب دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

من جهته، رد نتنياهو عل بايدن بالقول إن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء".

المصدر: RT

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