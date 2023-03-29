السفارة الروسية: التصريحات الأمريكية حول محكمة خاصة ضد روسيا كفر

وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن تصريحات مسؤولي إدارة واشنطن حول دعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا بالكفر الذي لا علاقة له بالعدالة.

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وجاء في بيان صدر عن السفارة أمس الثلاثاء: "لقد انتبهنا إلى التصريحات الجديدة لعدد من مسؤولي الإدارة (الأمريكية) حول دعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا. هذه التصريحات كفر لا علاقة له بالعدالة".

وأضاف: "تواصل الولايات المتحدة التجاهل الكامل لأحكام القانون الدولي لصالح مصالحها الجيوسياسية الخاصة. والاتهامات المجنونة وغير المبررة بالعدوان المزعوم والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى هي جزء فقط من الحملة المعادية للروس التي نظمتها واشنطن في إطار الحرب الهجينة".

وأوضح البيان: "تتجنب الولايات المتحدة بشكل منافق وساخر تقييم جرائم النازيين في كييف الذين يستخدمون الإرهاب ضد السكان المدنيين طوال سنوات. إنها صامتة أيضا بشأن دورها الخاص في تأجيج النزاع الأوكراني. وتواصل دعم نظام زيلينسكي عن طريق الإمدادات المستمرة للأسلحة الفتاكة التي يؤدي استخدامها إلى مقتل العديد من المدنيين بمن فيهم الأطفال وتدمير رياض الأطفال والمدارس والمستشفيات".

وتساءل البيان: "كيف يمكن لواشنطن التحدث عن "المسؤولية عن العدوان" عندما لا يزال المجتمع الدولي يعاني من العواقب الكارثية لغزو المغامرة الأمريكي للعراق وأفغانستان والغارات الجوية في يوغوسلافيا وفظائع فيتنام؟".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن واشنطن تدعم فكرة إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا. وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في يناير الماضي أن الغرب الجماعي يخطط لإنشاء آلية قانونية ما بحلول الصيف المقبل لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي