الأمير هاري يتهم العائلة المالكة بإخفاء أدلة التنصت على هاتفه

أفادت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية بأن الأمير البريطاني هاري، اتهم العائلة المالكة بإخفاء معلومات حول تنصت دار نشر Associated Newspapers على هاتفه، خوفا من مقاضاته لها.

وقال هاري في جلسة الاستماع في القضية المرفوعة ضد دار النشر البريطاني Associated Newspapers (NGN): "لا شك بأن معهد (النظام الملكي) قد حجب معلومات عني حول التنصت على هاتفي من قبل NGN لفترة طويلة، ولم يتضح هذا إلا في السنوات الأخيرة عندما رفعت دعوى قضائية خاصة بي، مستخدما العديد من الاستشارات والتمثيل القانونيين".

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وذكرت "سكاي نيوز" أن الأمير هاري أدرك أن لديه أسبابا لمقاضاة NGN في عام 2018 فقط، وهو ما فعله لاحقا. وقبل ذلك أجبر على قبول المبدأ غير المعلن للعائلة المالكة فيما يتعلق بالصحافة وهو "لا تشتكي أبدا، ولا تشرح أبدا".

وأضاف الأمير أنه عرف الكثير عن دعاوى قضائية مماثلة ضد وسائل الإعلام رفعها أشخاص مرتبطون بالعائلة المالكة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 2020.

ورفع الأمير هاري دعوى قضائية في 2019 ضد News Group Newspapers بسبب التنصت المزعوم.

ووصل هاري يوم الاثنين الماضي إلى لندن لحضور محاكمة ضد دار النشر البريطاني Associated Newspapers، والتي رفعها أيضا بدعوى انتهاك الخصوصية.

المصدر: نوفوستي