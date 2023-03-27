لندن.. الأمير هاري يحضر إلى محكمة بشأن دعوى ضد صحف

حضر الأمير هاري إلى محكمة بلندن بينما يستعد محامي عدة صحف بريطانية لمطالبة قاض بإلغاء دعاوى رفعها الأمير، ومشاهير آخرون في قضية تنصت على هواتفهم.

وتتضمن جلسة الاستماع واحدة من عدة دعاوى قضائية رفعها ضد الصحف هاري، دوق ساسكس، وإلتون جون، ومشاهير آخرون يزعمون تعرضهم للتنصت على هواتفهم بالإضافة لانتهاكات أخرى للخصوصية.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام.

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ويشكل حضور هاري إلى مقر المحكمة العليا في لندن إشارة على الأهمية التي يوليها للقضية.

وتطالب دار نشر "أسوشيتد نيوزبيبرز"، التي تنشر عدة صحف من بينها ديلي ميل، المحكمة العليا إنهاء الدعاوى التي رفعها مشاهير يسعون للحصول على تعويضات بسبب سوء استخدام معلومات خاصة عنهم. ومن بين أصحاب الدعاوى ديفيد فورنيش، زوج جون إلتون، والممثلتان ليز هيرلي وسادي فروست.

المصدر: "أ ب"