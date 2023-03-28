مفتي روسيا يمنح مديرة قناة "RT العربية" مايا مناع وسام "المسلمون الروس"

منح رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين مديرة قناة "RT العربية" مايا منّاع وسام "المسلمون الروس"، تقديرا على إسهامها بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين روسيا والعالم الإسلامي.

وقالت مناع، تعليقا على مراسم تكريمها: "تمثل هذه الجائزة شرفا عظيما بالنسبة لي وقناة "RT العربية"، وتقديرا على مساهمتنا في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين روسيا والعالم الإسلامي".

RT

وأضافت: "أعرب من أعماق قلبي عن شكري لسماحة المفتي، وفريقه على تكريمي هذا، ومائدة الإفطار".

RT

وتابعت: "أهنئ جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك وأتمنى لكم السلام والمحبة!".

RT

وبهذه المناسبة، التقطت صورة تذكارية لمناع، وسفير لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار، الذي تم تكريمه بوسام "الفخر".

وخلال حفل الإفطار على شرف سفراء الدول الإسلامية لدى موسكو، أشاد عين الدين بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعميق العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي، وتمتّع روسيا بصفة عضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، ودعا إلى التآخي وتعزيز أواصر المودة بين الشعوب.

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المصدر: RT