البنتاغون يوقع عقدا مع شركة "لوكهيد مارتن"

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية على عقد مع شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة 210 ملايين دولار حول توفير دعم لوجستي وفني لمقاتلات "إف-35" التي اشترتها بريطانيا.

يوم أمس الاثنين، تم الإعلان أن العقد ينص على توفير الدعم اللوجستي والمادي – التقني، بما في ذلك صيانة الأرضية، وخدمات التخزين، وتشغيل المنظومة اللوجستية المعلوماتية الآلية، وتشغيل سلاسل التوريد، وتدريب الطيارين، وتقديم الصيانة الفنية لهذه الطائرات.

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وسيتم تنفيذ قسم كبير من هذا العمل، داخل بريطانيا. وأبلغت وزارة الدفاع الأمريكية أن الموعد النهائي المتوقع لتنفيذ الاتفاقية هو ديسمبر 2027.

ويشار إلى أن "إف-35"، هي مقاتلة شبحية تنتمي إلى الجيل الخامس متعددة المهام ذات مقعد واحد والمحرك الواحد تعمل في جميع الأحوال الجوية، مهمتها توفير التفوق الجوي والهجوم، وهي تستطيع تنفيذ مهام حرب إلكترونية واستطلاع وتجسس. وهناك 3 أنواع من هذه الطائرة الحربية: عادية الإقلاع والهبوط، الإقلاع القصير والهبوط العمودي والعمل من على حاملات الطائرات.

المصدر: وكالات