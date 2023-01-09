كندا تشتري 88 مقاتلة أمريكية "إف-35" في أهم صفقة منذ 30 عاما

أكدت الحكومة الكندية اليوم الاثنين، شراء 88 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" لتجديد أسطولها القديم بمبلغ 19 مليار دولار كندي (13.2 مليار يورو)، وهو أكبر استثمار منذ 30 عاما.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إن "هذا المشروع أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على عالمنا الشكوك" مع ما أسمته "الغزو الروسي غير المشروع وغير المبرر لأوكرانيا"، و"مواقف الصين الحازمة بشكل متزايد في منطقة الهندي والهادئ"، على حد قولها.

وتابعت: "حان الوقت لضمان الدفاع عن بلدنا بما في ذلك منطقة القطب الشمالي".

وأردفت: "أؤكد أن كندا تشتري أفضل مقاتلة في السوق بأفضل سعر".

وينص الاتفاق المبرم مع واشنطن ومجموعتي "لوكهيد مارتن" و"برات اند ويتني" الأمريكيتين على تسليم أولى الطائرات في العام 2026 والأسطول بأكمله بين العامين 2032 و2034.

جدير بالذكر أنه في الأشهر الأخيرة، وقعت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا عقودا لشراء طائرات "إف-35" التي تعتبر المقاتلة الأعلى أداء حاليا.

و لدى وصوله إلى السلطة في 2015، وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعدم شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية الصنع بسبب سعرها المرتفع.

المصدر: "فرانس برس"