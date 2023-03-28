زلزال بقوة 4 درجات يضرب داغستان

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جمهورية داغستان في المنطقة الحدودية بين بلديتي سيرغوكالينسكي وكاياكينت.

وأفادت وزارة الطوارئ الداغستانية، نقلا عن مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، بأن الزلزال وقع الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي، في المنطقة الحدودية بين بلديتي سيرغوكالينسكي وكاياكينت، على عمق 2 كم.

وأشارت أن سكان المنطقة شعروا بهزات خفيفة، وأنه لم ترد أية تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر: تاس