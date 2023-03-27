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زلازل تركيا يعيد قرابة 60 ألف سوري إلى بلادهم

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زلازل تركيا يعيد قرابة 60 ألف سوري إلى بلادهم
Globallookpress
مخيمات للاجئين السوريين في تركيا
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

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وشدد على هامش جولة يجريها رفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوب شرقي البلاد، على أن حدود بلاده مع سوريا مضبوطة، وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني.

من الجدير ذكره، أن هناك قرابة 3 ملايين و600 ألف سوري في تركيا وفق آخر أرقام نشرتها الداخلية التركية نهاية العام 2022 الماضي.

المصدر: الأناضول

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