بايدن بعد الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية: "أحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة"

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يضحك ويتكلم عن حبه للـ"آيس كريم"، بدل أن يتحدث عن الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية.

وفي الفيديو الذي تم تداوله كان بايدن يتحدث خلال حدث يقام في البيت الأبيض، وفي أسفل الشاشة مكتوب "بايدن يتطرق إلى إطلاق النار المميت في مدرسة ناشفيل". إلا أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما، كان يمازح الحاضرين عن حبه لـ"الآيس كريم برقائق الشوكولاتة".

وقال بايدن: "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن وأحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة. لقد جئت إلى هنا لأنني سمعت أنه كان هناك آيس كريم برقائق الشوكولاتة. بالمناسبة، لدي ثلاجة مليئة بهذا الآيس كريم في الطابق العلوي. هل تعتقدون أنني أمزح؟ لا أنا لا أمزح".

Biden after 6 people dead in Nashville shooting of private Christian school:



"I came down because I heard there was chocolate chip ice cream."pic.twitter.com/IS3sRSKW4O — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 27, 2023

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث هاجم المغردون بايدن، ووصفه أحدهم بـ"الحثالة".

Scum bag — Chris Wade (@CWadeMMA) March 28, 2023

Joe Biden can take that fucking chocolate chip ice cream and shove it up his ASS!!! — Sassy Ass Cindy (@CindyKendrick11) March 28, 2023

وسأل مغرد ساخرا: "هل هو ممثل كوميدي الآن يحاول دائما جعل الناس يضحكون عليه؟".

hes a comedian now always trying to get people to laugh at him — R.Larson21 (@ReginaldLarson) March 28, 2023

وكتب آخر: "ثلاثة أطفال ماتوا للتو. ثلاثة بالغين ماتوا للتو. ملاحظات بايدن الافتتاحية: "نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".

Three children just died.

Three adults just died.



Biden’s opening remarks:

"I came down because I heard there was chocolate chip ice cream." pic.twitter.com/hofmQDRuwh — Graham Allen (@GrahamAllen_1) March 27, 2023

BREAKING: Joe Biden starts his speech while children and adults were massacred in Nashville shooting, "My name is Joe Biden. I’m dr. Jill Biden’s husband. I like ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. pic.twitter.com/XVh4ZCzqWW… — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) March 27, 2023

هذا ودافعت إحدى المغردات عن بايدن، مبينة أن الأخير أدلى بهذه الملاحظات في قمة الأعمال النسائية، وأنه لم يكن مؤتمرا صحافيا حول إطلاق النار.

Biden is not talking about ice cream before addressing the Nashville shooting. He makes those remarks at a Women’s Business Summit. It starts around the 11 minute mark.https://t.co/iUI6TNBrSK — Kristi Hines (@kristileilani) March 27, 2023

ليرد آخر عليها بالقول: "أنت تفتقدين النقطة الأساسية. النقطة المهمة هي أنه كان يمكن أن يفتتح كلامه بأي شكل من الأشكال. ومن بين كل الطرق، اختار البوظة. لا شيء عن المذبحة. لا شيء عن النساء والوظائف وما إلى ذلك. لكن بدلا من ذلك ... آيس كريم. كان هذا اختيارا. هذا أفضل ما لدينا؟!؟!؟".

You're missing the point.



The point is that he could have opened in any manner.



And of all the ways to open, he chose.....



Ice cream.



Nothing about the massacre. Nothing about women, jobs, etc.



But instead...ice cream.



That was a CHOICE.



THIS IS THE BEST WE HAVE?!?!? — hasan douglas (@hasandouglas) March 27, 2023

Thousands of right wing accounts like Matt Walsh and Benny Johnson are falsely reporting that Joe Biden was talking about chocolate chip ice cream when addressing the mass shooter in Nashville.



He was in fact speaking to the Women's Business Summit and it was part of his opening pic.twitter.com/Wu9C2BG40v — The Serfs (@theserfstv) March 28, 2023

إلا أن الهجوم على بايدن لم يتوقف، وتطرق المغردون إلى المشاكل العديدة التي تواجهها الولايات المتحدة، بينما بايدن يتحدث عن حبه للبوظة.

وفي هذا السياق، كتب مغرد: "ديزني تطرد 7000 عامل. فيسبوك يطرد 15 ألف عامل. أمازون تطرد 25 ألف عامل. حالات انهيار متعددة للمصارف. إطلاق نار على مدرسة في ناشفيل. بايدن: "أنا آكل الآيس كريم ... رقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت أن هناك رقائق شوكولاتة ..."

Disney fires 7,000 workers.

Facebook fires 15,000 workers.

Amazon fires 25,000 workers.

Multiple Bank Failures.

School shooting in Nashville.



BIDEN: "I eat ice cream... Chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip..." pic.twitter.com/S0rFyuNTjg — The First (@TheFirstonTV) March 27, 2023

وعلق آخر قائلا: "بايدن يبدأ مؤتمرا صحفيا مهما حول السياسات الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة بالقول "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن ، وأحب آيس كريم رقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".

Biden starts crucial Press Conference on strategic and Economic policies of U.S. -



"My name is Joe Biden. I'm doctor Jill Biden's husband, and I ate Jeni's ice cream. Chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream." pic.twitter.com/Hp5ZkPxRMY — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 27, 2023

يذكر أن الشابة المتحولة جنسيا أودري هيل (28 عاما) نفذت يوم أمس هجوما على مدرسة ابتدائية مسيحية في مدينة ناشفيل، وأدى الهجوم إلى مقتل 3 أطفال يبلغون من العمر 9 أعوام، بالإضافة إلى 3 بالغين تتراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما.

المصدر: RT

المصدر: RT