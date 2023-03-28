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بايدن بعد الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية: "أحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة"

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بايدن بعد الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية:
AP
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يضحك ويتكلم عن حبه للـ"آيس كريم"، بدل أن يتحدث عن الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية.

وفي الفيديو الذي تم تداوله كان بايدن يتحدث خلال حدث يقام في البيت الأبيض، وفي أسفل الشاشة مكتوب "بايدن يتطرق إلى إطلاق النار المميت في مدرسة ناشفيل". إلا أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما، كان يمازح الحاضرين عن حبه لـ"الآيس كريم برقائق الشوكولاتة".

وقال بايدن: "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن وأحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة. لقد جئت إلى هنا لأنني سمعت أنه كان هناك آيس كريم برقائق الشوكولاتة. بالمناسبة، لدي ثلاجة مليئة بهذا الآيس كريم في الطابق العلوي. هل تعتقدون أنني أمزح؟ لا أنا لا أمزح".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث هاجم المغردون بايدن، ووصفه أحدهم بـ"الحثالة".

وسأل مغرد ساخرا: "هل هو ممثل كوميدي الآن يحاول دائما جعل الناس يضحكون عليه؟".

وكتب آخر: "ثلاثة أطفال ماتوا للتو. ثلاثة بالغين ماتوا للتو. ملاحظات بايدن الافتتاحية: "نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".

هذا ودافعت إحدى المغردات عن بايدن، مبينة أن الأخير أدلى بهذه الملاحظات في قمة الأعمال النسائية، وأنه لم يكن مؤتمرا صحافيا حول إطلاق النار.

ليرد آخر عليها بالقول: "أنت تفتقدين النقطة الأساسية. النقطة المهمة هي أنه كان يمكن أن يفتتح كلامه بأي شكل من الأشكال. ومن بين كل الطرق، اختار البوظة. لا شيء عن المذبحة. لا شيء عن النساء والوظائف وما إلى ذلك. لكن بدلا من ذلك ... آيس كريم. كان هذا اختيارا. هذا أفضل ما لدينا؟!؟!؟".

إلا أن الهجوم على بايدن لم يتوقف، وتطرق المغردون إلى المشاكل العديدة التي تواجهها الولايات المتحدة، بينما بايدن يتحدث عن حبه للبوظة.

وفي هذا السياق، كتب مغرد: "ديزني تطرد 7000 عامل. فيسبوك يطرد 15 ألف عامل. أمازون تطرد 25 ألف عامل. حالات انهيار متعددة للمصارف. إطلاق نار على مدرسة في ناشفيل. بايدن: "أنا آكل الآيس كريم ... رقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت أن هناك رقائق شوكولاتة ..."

وعلق آخر قائلا: "بايدن يبدأ مؤتمرا صحفيا مهما حول السياسات الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة بالقول "اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن ، وأحب آيس كريم رقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة".

يذكر أن الشابة المتحولة جنسيا  أودري هيل (28 عاما) نفذت يوم أمس هجوما على مدرسة ابتدائية مسيحية في مدينة ناشفيل، وأدى الهجوم إلى مقتل 3 أطفال يبلغون من العمر 9 أعوام، بالإضافة إلى 3 بالغين تتراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما.

المصدر: RT

المصدر: RT

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