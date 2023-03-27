بايدن: الهجمات المسلحة "تمزق روح" الولايات المتحدة

ندّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل، وقال إن الهجمات المسلحة "تمزق روح" الولايات المتحدة.

وأشار بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: "هذا عمل بغيض"، محذرا من أن العنف المسلح "يمزق روح أمتنا" وداعيا الكونغرس مجددا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.

وأضاف بايدن: "حان الوقت لتحقيق مزيد من التقدم"، على صعيد الضوابط القانونية للأسلحة النارية، لينصرف بعد ذلك إلى الإشادة بريادة النساء في قطاع الأعمال.

وقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة الإثنين قبل أن ترديها الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة ناشفيل بولاية تينيسي، خلال مؤتمر صحافي: "إن مطلق النار أنثى واستخدمت في الهجوم رشاشين ومسدسا عندما دخلت الى مدرسة مسيحية خاصة".

وتساءلت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، عن عدد الأطفال الذين سيقتلون قبل أن يحظر الجمهوريون في الكونغرس البنادق الحربية.

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المصدر: أ ف ب