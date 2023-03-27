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بعد مجزرة مدرسة ناشفيل.. البيت الأبيض يجدد الدعوة لحظر بيع البنادق الرشاشة

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بعد مجزرة مدرسة ناشفيل.. البيت الأبيض يجدد الدعوة لحظر بيع البنادق الرشاشة
AP
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تساءلت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن عدد الأطفال الذين سيقتلون قبل أن يحظر الجهوريون في الكونغرس البنادق الحربية.

قالت جان بيير: "كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس حظرا على البنادق الهجومية؟".

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وأضافت "كفى!".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أطلقت شابة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشاشين ومسدسا "على الأقل"، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.

المصدر: أ ف ب

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